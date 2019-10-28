الطائف 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستأهلت ثمانية فرق من أندية مدارس الحي بتعليم الطائف في بطولة أندية مدارس الحي للمعلمين الثانية لكرة القدم المقامة بنادي الحي بمدرسة محمد بن عبدالوهاب، شارك فيها 16فريقاً, حيث جمع اللقاء الأخير في دور الـ"16" فريق نادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب للمعلمين وفريق نادي الحي بمدرسة يزيد بن عبدالملك، ، انتهى اللقاء بفوز نادي عمر بن الخطاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.وسوف ينطلق يوم غد الثلاثاء دور الثمانية بلقاء يجمع بين فريق نادي الحي بمدرسة هوازن وفريق نادي الحي بمدرسة عمار بن ياسر , كما سيقابل في دور الثمانية نادي الحي بالمدينة الكشفية مع نادي محمد بن عبدالرحمن ونادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب مع نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت ونادي الحي بمدرسة الأندلس مع نادي الحي بمعهد التربية الفكرية.البطولة تحظى باهتمام مدير عام التعليم بالطائف رئيس الفريق التنفيذي لأندية مدارس الحي بالمحافظة طلال اللهيبي، ومن مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل أندية مدارس الحي سامي العصيمي، ورعاية من مؤسسة خالد عبود السواط وشركة هواوي.// انتهى //23:03ت م0282