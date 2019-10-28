الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسعقدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم ورشة متخصصة بحثت فيها إمكانية تهيئة المباني ووسائل النقل لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص.ودارت محاور الورشة حول مفهوم "إمكانية الوصول" الذي يُعنى بتمكين ذوي الإعاقة من الاستخدام الأمثل للبيئة ووسائل النقل والعمران عبر تطبيق اشتراطات معيارية تراعي احتياجاتهم.وتناولت الجلسة الأولى من الورشة مفاهيم إمكانية الوصول والجدوى من تطبيقه في المملكة، بالتركيز على معايير تطبيقه على البيئة العمرانية كي تصبح المرافق العامة والخاصة صديقة لذوي الإعاقة.وفي الجلسة الثانية تطرقت الورشة إلى معايير إمكانية الوصول لوسائل النقل العامة والخاصة وطرق تهيئتها لتناسب متطلبات ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم وأعمارهم.واختتمت الورشة بحديث مفصل عن كيفية تطبيق معايير إمكانية الوصول وفرص نجاحها في المملكة، كما تصدت إلى مجموعة مفاهيم خاطئة حول إمكانية وصول ذوي الإعاقة للبيئة ووسائل النقل.يذكر أن الورشة عقدت بحضور ممثلين عن مؤسسات النقل ممثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية، إضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض لاختصاصهما فيما يتعلق بالجانب العمراني، علاوة على ممثلين عن القطاع المالي هم مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //23:10ت م0284