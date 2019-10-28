عمّان 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأفاد تقرير لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية تسببت باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح 319 آخرين.وذكر التقرير الرسمي الذي نشر اليوم أن عدد المعتقلين، خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 484 فلسطينياً، بينهم عدد من النساء والأطفال دون سن الثامنة عشر، تزامناً مع جملة من الانتهاكات المعتادة لحقوقهم.وأشار التقرير إلى أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة وصل إلى 488 اقتحاماً، فيما بلغ عدد الاقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى 24 اقتحاماً.وأظهر التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.//انتهى//23:13ت م0285