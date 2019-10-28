الباحة 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء مركز يعنى بالجوانب الإنسانية والتطوعية بالمنطقة، من أجل خدمة أبناء المنطقة في قطاعي السراة وتهامة والبادية.ويعنى المركز كذلك بالجوانب التطوعية وتفعيل ثقافة التطوع في المجتمع من أجل خلق روح التعاون والتكاتف والتآزر التي حث عليها الدين الحنيف، كما حرص سموّه أن يكون من أهم أولويات المركز خدمة الفئات المحتاجة وتقديم العون والمساعدة وتقديم الخدمات المهمة لدى الجهات الأخرى.وتضمن التوجيه باختيار موقع للمركز بمدينة الباحة يسهل الوصول إليه وتجهيزه بكل المحتويات التي تساعد القائمين عليه من أداء مهامهم، مع الأخذ في الاعتبار بإدخال التقنية الحديثة والمعلومات الرقمية التي توفر مزيداً من البيانات المرجعية التي تساعد المركز في أداء واجباته على الوجه المطلوب.// انتهى //23:21ت م0287