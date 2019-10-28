الرياض 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م واسأطلقت صحيفة "عرب نيوز" في مركزها بالرياض اليوم النسخة الرقمية اليابانية بحضور سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام وكبار رجال الأعمال.وهنأ السفير إيمورا في كلمة له خلال حفل أقيم بهذه المناسبة صحيفة "عرب نيوز" على إطلاق نسختها اليابانية، التي جاءت بناءً على استطلاع إقليمي أجرته شركة "يوغوف" الدولية للاستطلاعات بتكليف من صحيفة "عرب نيوز" أظهر أنّ السّعوديين أكثر إيجابية وأكثر اطلاعًا من معظم العرب حول مختلف الأصعدة في علاقتهم مع اليابان.وقال: "يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم في هذه المناسبة السارّة، مناسبة إطلاق النسخة الرقمية اليابانية من "عرب نيوز" في الرياض"، مشيراً إلى أن إطلاقها تم في العاصمة طوكيو يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع حفل تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو.وأكد السفير إيمورا أن النسخة اليابانية من "عرب نيوز" ستعزز جسور التواصل بين اليابان والمنطقة العربية عامّةً، وبين اليابان والمملكة العربية السعودية خاصّةً، موضحاً أن هذا الإطلاق سيسجل ولادة حقبة جديدة أخرى من التفاهم والمشاركة والعناية على مستوى الشعوب في الأيام القادمة.من جانبه قال رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل عباس: يسرّنا في "عرب نيوز" بالتعاون مع شركائنا في مجال الأبحاث في "يوغوف"، أن نسهم في تحسين التفاهم بين اليابان والعالم العربي، وخاصّةً مع المملكة العربية السعودية.وبين أن الدراسة الاستطلاعية تظهر تصوّراً إيجابياً جدًا لليابان، وتظهر عددًا من الأفكار غير الدقيقة التي نأمل تصحيحها عبر نسخة "عرب نيوز" اليابانية التي تم إطلاقها في طوكيو الأسبوع الماضي.وجرى خلال الحفل عرض النتائج التي توصّلت إليها الدراسة الاستطلاعية التي أجراها موقع "عرب نيوز" بالتعاون مع شركة "يوغوف" الدولية للاستطلاعات.و أُجري الاستطلاع بتكليف من "عرب نيوز"، من خلال مقابلات أجريت عبر الإنترنت مع 3.033 متحدثاً باللغة العربية من 18 دولة، كجزءٍ من الإصدار الأخير للنسخة اليابانية الرّقميّة.كما تم إطلاق نسخة "عرب نيوز" اليابانية في طوكيو يوم 21 أكتوبر 2019م بالتزامن مع حفل تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو، تحت رعاية حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، بالإضافة إلى متحدثين بارزين منهم وزير الدفاع الياباني تاروكونو، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.وكانت نتائج الاستطلاع قد أظهرت أنّ السّعوديين يميلون إلى وصف علاقتهم باليابان على أنها إيجابية، أكثر من أي شخص عربي آخر، وأن 83 في المئة من السعوديين يرغبون في زيارة لليابان، وتصل النسبة إلى 89 في المئة لدى السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كما تظهر الدراسة الاستطلاعية أن غالبية السعوديين يربطون اليابانيين بخصائص إيجابية.كما أظهرت الدراسة أن حجم دراية السعوديين بطبيعة العلاقة النفطية مع اليابان أعمق من معظم العرب.// انتهى //23:24ت م0288