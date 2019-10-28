الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .وكان في استقباله جلالته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //23:38ت م0289