السيح 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسيدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بعد غد الأربعاء مضمار المشاة في حي الأندلس بمدينة السيح الواقع عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحضور وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن الإدارات المختصة في جهاز البلدية عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع خطط متكاملة ضمن رؤيتها لتحسين نمط الحياة، من خلال زيادة عدد الحدائق والمتنزهات ومضامير المشاة في مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية.وأبان أن مشروع مضمار حي الأندلس روعي في تصميمه تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذياً لحركة المركبات ، وتم تزويده بمجموعة الخدمات الضرورية للزوار وتخصيص مسارين للمشي الصحي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع لممارسة رياضة المشي ورفع مستوى الصحة العامة .// انتهى //00:06ت م0292