نيويورك 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي بنسبة 0.56 بالمئة إلى 3039.34 نقطة، متجاوزًا مستواه القياسي المرتفع 3025.86 نقطة المسجل في 26 يوليو، في حين ختم المؤشر ناسداك المجمع الجلسة دون أعلى مستوى إغلاق له بخمس نقاط فحسب.وتقدم ناسداك 1.01 بالمئة إلى 8325.99 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.49 بالمئة مسجلا 27090.31 نقطة.// انتهى //00:41ت م0296