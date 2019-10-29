باماكو 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساختطفت جماعة إرهابية مسلحة بمنطقة موبتي وسط مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو خمسة مدرسين بعد هجومها على مدارس في مدينة كورينتزي.ونقلت وكالة أنباء مالي عن بيان للحكومة أن المهاجمين المدججين بالسلاح أحرقوا كتباً ومناهجاً تعليمية وألحقوا أضرارًا بالمدارس المستهدفة، مضيفة أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعلمين المختطفين والبحث عن مختطفيهم لتقديمهم إلى العدالة، وفرضت تدابير أمنية لسلامة المعلمين والطلاب في جميع أنحاء المنطقة.// انتهى //00:57ت م0297