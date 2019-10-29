محايل 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسنفذ مركز الدفاع المدني بمحافظة محايل اليوم , فرضية لحادث حريق بمبنى الأحوال المدنية بمحافظة محايل .وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن التجربة الفرضية هدفت لقياس سرعة الاستجابة والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق - لاقدر الله.وقال: إن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .وأبان النقيب السيد التجربة الفرضية شهدت مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، تتقدمها هيئه الهلال الأحمر السعودي، وشركة الكهرباء ، والبلدية والمرور والدوريات الأمنية.//انتهى //01:08ت م0298