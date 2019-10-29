الرياض 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي، الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة:حصل معاليه على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 2003م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى درجة الماجستير في سياسات الاتصالات والتقنية عام 2005م من جامعة ستراثكلايد في بريطانيا، وحصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات تنظيم الاتصالات عام 2014م من جامعة بتسبرغ في أمريكا.لمعاليه العديد من الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة في مجال هندسة الاتصالات واقتصاديات التنظيمات.تخرج من برنامج إعداد القادة من جامعة هارفارد المقام خلال الفترة 2018 ـ 2019م.يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجموعة بحثية في الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف المتخصصة في تقييس الشبكات اللاسلكية والحوسبة السحابية.عمل معالي الدكتور التميمي في لجنة التحكيم في منتدى الإبداع الأوروبي للشبكات اللاسلكية، كما عمل لعدة سنوات في عضوية لجنة التحكيم في مؤتمر اقتصاديات المشاركة في الشبكات اللاسلكية بالولايات المتحدة الأمريكية.شارك في تأسيس عدد من الجمعيات التخصصية والبحثية داخل المملكة، كان آخرها تأسيس جمعية "حماية" لأمن المعلومات ويحمل عضوية مجلس إدارتها.عمل في مشاريع خصخصة قطاع الاتصالات وفتح السوق.كما عمل في الولايات المتحدة الأمريكية في جهات بحثية متعددة.ترأس مشاريع إعداد الكثير من الأنظمة والتشريعات والتنظيمات بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة الماضية.يعد الدكتور التميمي من الكفاءات المتميزة في حوكمة التنظيمات والخصخصة واقتصاديات المنافسة، وخبير دولي في الشبكات اللاسلكية والحوسبة السحابية.عمل بمنصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة خلال الفترة من 2017م حتى صدور الأمر الملكي، ومكلفاً على قطاع شؤون المستخدمين والشركاء في الهيئة.وفي 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.// انتهى //01:15ت م0301