المنامة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م بمشاركة عددٍ من الدول بينها المملكة العربية السعودية .وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة " أن المؤتمر الذي يُعد من أكبر وأهم التجمعات الفكرية العسكرية سيناقش العديد من القضايا منها: الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل، والتي تجاربها جارية في تقدم كبير ومحل دراسة وتقييم، فضلاً عن كيفية الاستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاة الحروب المستقبلية والمحتملة.وستعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات ضمن أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط والتي تدور محاورها في العديد من المواضيع منها مستقبل التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، واستراتيجيات الدفاع السيبراني، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظامية، فضلاً عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاة للحرب، وتأثيرها على النزاعات الإقليمية.// انتهى //01:30ت م0304