ابيدجان 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسعقد البنك الافريقي للتنمية اتفاقا مع بنك التنمية الدولي الجديد لبلورة مشاريع تنموية ذات تمويل مشترك لفائدة البلدان الافريقية.وينص الاتفاق على التعاون بين المؤسستين الماليتين لتمويل مشترك لمشاريع التنيمة الاقتاصدية والاجتماعية في منطقتهما تشمل البنية التحتية والطرقات والري ومعالجة المياه المستعملة بالاضافة الى تبادل المعلومات والخبرات التنموية وفق بيان للبنك الافريقي للتنمية صدر اليوم من مقره في ابيدجان.البنك الافريقي للتنمية يضم مختلف البلدان الافريقية ومقره ابيدجان فيما يضم بنك التنمية الجديد الذي تاسس عام 2014 مجموعة البريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا ويهدف الى تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل مجموعته وفي الاقتصادات المشابهة .// انتهى //02:22ت م0306