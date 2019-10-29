الرباط 29 صفر 1441 ه موافق 28 اكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات ندوة حول موضوع "نحو فكر عربي جديد"، تنظمها "مؤسسة الفكر العربي"، بمشاركة أكثر من 20 مفكرا وباحثا وأكاديميا ومختصا من دول المنطقة المغاربية.وتأتي هذه الندوة ضمن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثقافي العربي "فكر 17"، الذي ستحتضنه مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل، باعتباره منصة تفاعلية للتبادل الهادف للأفكار والخبرات والتجارب العربية الرائدة، من خلال مناقشة القضايا الملحة في العالم العربي بأسلوب علمي راق ومسؤول.واكد المدير العام لمؤسسة الفكر العربي الدكتور هنري العويط في افتتاح الندوة،ان اختيار موضوع الفكر لهذه الندوة التحضيرية يأتي بالنظر لأهميته في تقدم الأمم، في ظل المشاكل التي يمر منها العالم العربي من قبيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والتطرف والتفاوتات الاجتماعية، وكذا الأزمات الاقتصادية والتحديات التنموية.وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي إيمانا من المؤسسة بأهمية التوفر على فكر منفتح يواكب التحولات الكبرى في المنطقة العربية، باعتبارها جزءا من العالم، وضرورة مساهمتها في هذا المسار بما راكمته من تاريخ وتجارب وتراث مشترك.وشدد الدكتور هنري العويط على أهمية تجديد هذا الفكر وإخراجه من حالة الجمود لكي يواكب التحولات والتغيرات، لاسيما تلك المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تستمر يومين، ست جلسات علمية تشمل مواضيع "العرب والمتغيرات الكبرى في العالم اليوم"، و"الفكر العربي وتحولات الفكر في العالم"، و"الفكر العربي وأسئلة التحديث والتنمية"، و"الفكر العربي والإشكاليات الثقافية الراهنة"، و"الفكر العربي وآفاق المستقبل"، و"العرب في الفكر والواقع اليوم: رؤية مغاربية للتجديد".// انتهى //02:22ت م0307