نيويورك 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمنزله في نيويورك، مأدبة غداء على شرف السفيرة الدكتورة مليحة لودهي، المندوبة الدائمة لجمهورية باكستان الشقيقة لدى الأمم المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من المندوبين الدائمين من الدول الشقيقة والصديقة، المعتمدين لدى الأمم المتحدة.وأثنى معالي السفير المعلمي في كلمته بهذه المناسبة على الجهود الدؤوبة التي قامت بها السفيرة لودهي خلال فترة عملها كمندوبة دائمة لجمهورية باكستان الشقيقة، وعن العلاقات المتميزة التي كانت تجمعها مع جميع المندوبين الدائمين، متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة.حضر الحفل المعد بهذه المناسبة نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ومدير الإعلام المراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //06:43ت م0004