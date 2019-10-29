بريدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, والمشرف العام على مجلس شباب القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المجلس دهش الدهش, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم , رئيس لجنة شباب محافظة عنيزة محمد الحركان وأعضاء اللجنة بمناسبة حصولها على أفضل أداء على مستوى المنطقة لعام 1440هـ.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال المباركة التي قدمتها لجنة شباب محافظة عنيزة, والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يقدمها مجلس شباب المنطقة لخدمة شباب القصيم بشكل عام, معتبراً أن ما حققته اللجنة من خلال تحقيقها أفضل لجنة على مستوى المنطقة لعام 1440هـ, يعكس جهود متميزة بذلها أعضاؤها في العديد من المحافل, مبدياً سعادته بما يبذل من جهود تسهم في رفع مستوى همة الشباب ومشاركتهم في المحافل كافة , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جهته أعرب رئيس لجنة شباب محافظة عنيزة عن أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء لجان الشباب بالمنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه الدائم هو أحدى الركائز الهامة لديهم لمواصلة تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وفلاح.// انتهى //06:43ت م0006