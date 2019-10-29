واشنطن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسقال سلاح الجو الأميركي امس الاثنين إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون "X-37B" هبطت في فلوريدا امس بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين، لتنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.وقضت الطائرة 780 يوما من الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.حيث ارسلت إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو بهذه المناشبة في بيان "تواصل X-37B إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها ،تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".وقال سلاح الجو الامريكي إنه مع هبوط الطائرة الفضائية الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865يوماً.// انتهى //06:49ت م0008