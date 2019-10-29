مانيلا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأعلنت السلطات الفيليبينية أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب اليوم الثلاثاء في جنوب البلاد، ما تسبب باصابة سكان بجروح وتضرر ابنية في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال سابق وقع قبل اسبوعين.وفر المواطنون المذعورون الى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الاميركي انها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت فيه المدارس والمكاتب تفتح ابوابها.وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، كما انها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.والفيليبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا .// انتهى //06:57ت م0009