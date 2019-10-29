الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري.برعاية ملكية ورئاسة ولي العهد.. «مستقبل الاستثمار» ينطلق اليوم.القيادة تهنئ رئيس تركيا بذكرى يوم الجمهورية.ولي العهد يعقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد السويسري.خالد الفيصل يستقبل القنصل اللبناني.عبدالعزيز بن سلمان يبحث أوضاع السوق البترولية مع نظيريه الأميركي والنيجيري.أمير نجران يستقبل سفير إندونيسيا.أمير الشرقية يفتتح مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر بسعة 500 سرير.محافظ الخرج يدشن مضمارًا للمشاة .وفد مجلس الشورى يلتقي عدداً من المسؤولين الألمان في برلين.أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد.هادي يشيد بمواقف المملكة الداعية لإرساء السلام في اليمن.نهاية البغدادي.. لا نهاية «داعش».354 ألف أفغاني نازح منذ يناير.// يتبع //07:33ت م0010