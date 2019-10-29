طرابلس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مبادرة من المجلس الأعلى للدولة تقوم على خمسة محاور لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن المحاور هي المحور الدستوري، والمسار السياسي، والمسار الأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي.وعرجت الصحف على لقاء الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد في قصر قرطاج بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تطرّق إلى الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية والمشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية لبلورة رؤية مشتركة تضمن نجاح هذا المؤتمر وتُساهم في إيجاد حلّ سياسي.// انتهى //08:18ت م0015