الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسبحث الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج, مدير عام المركز الوطني للتعليم بالتكليف في دولة الكويت صلاح الماجدي أوجه التعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب في القياس والتقويم والتدريب، ومن ذلك مشروع رخصة المعلم والترخيص المهني للمعلمين.وأشار الماجدي خلال زيارته مقر المركز أمس, حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله القاطعي, إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب الرائدة في القياس والتقويم، والاستفادة من هذه التجربة في دولة الكويت، ومنها اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي، والاختبارات الوطنية، ومشروع رخصة المعلم والترخيص المهني للمعلمين، والتدرج في هذا التعاون وصولاً إلى الرخص المهنية لمختلف المجالات والقطاعات، وتفعيل الشراكة مع الهيئة في أقرب فرصة، معرباً عن أمله أن يكون هناك تعاون في أوسع المجالات، وأن يستفاد من هذه التجربة الرائدة من أجل الارتقاء بالاختبارات والمقاييس في الكويت، إضافة إلى الأدوات والأنظمة المتعلقة بها.وأشاد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في دولة الكويت بإنجازات هيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكدًا وجود جهود حقيقية تبذل من أجل عمل مرجعية للقياس والتقويم، ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال رؤية الهيئة الطموحة ومراكزها، بأن تكون مرجعًا عالميًا في القياس والتقويم.وأعرب الماجدي في ختام حديثه عن سعادته بتواجده على أرض المملكة، مقدماً شكره للمسؤولين في الهيئة على ما قدموه من استعدادت للتعاون في هذا المجال، وكل ما يخدم المشاريع التي نطمح أن ننجزها في دولة الكويت في القريب العاجل بإذن الله.وفي نهاية اللقاء تجول الوفد على مرافق المركز الوطني للقياس شملت إدارة الاختبارات المحوسبة والاختبارات المهنية والتصحيح والنتائج، للتعرف على آلية رصد البيانات إلكترونياً وتصحيح أوراق الإجابة، وقراءة المعلومات وحفظها.// انتهى //09:30ت م0020