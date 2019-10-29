إسلام آباد 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض رئيس الوزراء عمران خان الرضوخ أمام أحزاب المعارضة التي تقود مسيرة احتجاجية ضد حكومته.وتناقلت أنباء تعرض السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد لحملة متظاهرين لمنعها من تنظيم مناسبة ذكرى يوم التضامن مع الشعب الكشميري.وأخبرت عن وصول المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد إلى إسلام آباد لمناقشة عملية السلام الأفغانية مع المسؤولين الباكستانيين.وتابعت تطورات صحة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي نُقل الأسبوع الماضي إلى المستشفى، وعن إمكانية إصدار محكمة إسلام آباد العليا قرارًا بالإفراج عنه بكفالة نظرًا لوضعه الصحي.وتطرقت إلى إعلان باكستان عن إصابة ثلاثة مدنيين من مواطنيها بينهم امرأة بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وعرجت في الشأن الأمني إلى تعرض مسؤول سياسي لإصابات في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بمنطقة باجور شمال غرب باكستان.وأخبرت كذلك عن تخطط شركة الطاقة العملاقة الأمريكية إكسون موبيل لبناء المحطة الثالثة للغاز الطبيعي المسال بمدينة كراتشي.وتناقلت صحف باكستان أنباء تأجيل اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان مجددًا إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 28 سبتمبر، حتى الـ14 من نوفمبر القادم.وتابعت تطورات الوضع في العراق حيث تم فرض حظر التجوال على خلفية المظاهرات الجارية منذ أيام، وتعزيز المتظاهرين في لبنان مظاهراتهم بالأثاث المنزلي والسيارات.// انتهى //09:48ت م0021