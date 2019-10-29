القاهرة 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعل بلاده الإيجابي مع ثورة الاتصالات والمعلومات، منوّهًا إلى أهمية الاستفادة من إيجابيات هذا التطور الإنساني والتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أمس بمدينة شرم الشيخ.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت صحف الثلاثاء عن تصاعد الاحتجاجات في العراق، وسقوط 5 قتلى و 100 جريح، وحظر التجوال. وتابعت استمرار إغلاق المصارف والطرق بالحواجز في لبنان، فضلًا عن دعوات للإضراب العام في البلاد.وتحدثت عن رفض مجلس العموم البريطاني أمس بأغلبية كبيرة خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة يوم 12 ديسمبر المقبل، وموافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي حتى يوم 1 يناير 2020.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إجلاء 180 ألف شخص عن منازلهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب الحرائق، وإعلان الطوارئ في جميع أنحاء الولاية.// انتهى //09:50ت م0023