الباحة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله -, وأبناء هذا البلد، مشيراً إلى أن هذه البطولات, سيسطرها التاريخ بماء الذهب كونهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن ووقفوا سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، سائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم .وبين سموه خلال استقباله أمس في جلسته الأسبوعية التي خصصت لتكريم أسر وذوي شهداء الواجب، أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ وأسر وذوي شهداء الواجب، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، أنه انطلاقا من الرعاية والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -, نحتفي بمن منّ الله عليهم بالاستشهاد دفاعاً عن حياض الوطن الغالي, وبيننا أبنائهم وذويهم الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي, ويجب علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر وكان لزاما علينا أن نكرمهم تقديراً وعرفاناً.بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب "واجب" سعود بن محمد العويس كلمة أكد من خلالها أن تواجد الجمعية بمنطقة الباحة من أجل تقديم خدمات الجمعية لأسر كل من قدم روحه للوطن في جميع المجالات المدنية والعسكرية, دفاعاً عن الدين والوطن والملك.أثر ذلك ألقيت كلمة أسر وأبناء شهداء الواجب ألقاها نيابة عنهم عبدالله بن علي بن عبدالله حيث أعرب خلال كلمته عن سعادتهم بلقاء سمو أمير منطقة الباحة وتقديرهم لما تفضل به سموه من حديث إليهم وما غمرهم به من مشاعر صادقة وما أحاطهم به من عناية ورعاية تجسد القيم الرفيعة والمبادئ السامية التي قامت عليها العلاقة في هذه البلاد المباركة بين القيادة والمواطنين وتعززت بها اللُحمة الوطنية وسادت في ظلها مشاعر الولاء لهذا الوطن وقيادته والتضحية من أجل سلامته وسيادته, معتزين بما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم.وفي ختام الاستقبال كرّم سمو أمير منطقة الباحة أسر وذوي شهداء الواجب.حضر جلسة سموه الأسبوعية معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.// انتهى //10:00ت م0025