طوكيو 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع اقتراب المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من احتواء الحرب التجارية بينهما ما يعزز توقعات أرباح الشركات.وصعد المؤشر نيكي 0.47 في المئة ليغلق عند 22974.13 نقطة. وفي وقت سابق ارتفع المؤشر إلى 23008.43 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر 2018. وارتفع المؤشر 14.25 في المئة منذ بداية العام.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.86 في المئة إلى 1662.68 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر 2018.// انتهى //10:15ت م0028