رام الله 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، الذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في مدينة القدس ودعا إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على كلمة المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور أمام مجلس الأمن في اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط التي طالب فيها مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يتصرف على الفور بما يتماشى مع قراراته لوقف جرائم الاحتلال.وتحدثت عن تأكيدات مبعوث صيني أهمية التمسك بالهدف الشامل لحل الدولتين في تسوية القضية الفلسطينية. وأوردت تأكيدات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن دولة فلسطين ستتوجه إلى التحكيم الدولي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها فيما يتعلق بمنع الاستيراد، مشيرًا إلى أن برتوكول باريس الاقتصادي يكفل لفلسطين ذلك.ونشرت صحف هذا اليوم اعتقال قوات الاحتلال 22 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة بينهم ستة فتية من مخيم العروب. ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواكبت إعلان اللجنة العليا للانتخابات في سلطنة عمان انتخاب مجلس جديد للشورى من 86 عضوا، بينهم امرأتان.// انتهى //10:25ت م0030