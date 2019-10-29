الشارقة 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستنطلق صباح غد الأربعاء فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً"، ويستضيف 173 كاتباً وروائياً ويشارك فيه 2000 دار نشر من 81 دولة.ويجمع المعرض في دورته الجديدة، التي تحتفي بالمكسيك ضيف شرف، أبرز الكتاب والأدباء والفنانين والإعلاميين العرب والعالميين يشاركون للمرة الأولى في تاريخ المعرض.ويشهد المعرض هذا العام الذي يستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، تنظيم 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي يحتضنها ركن الطهي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة (كوميكس)، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.ويستضيف المعرض ضمن فعاليات الطفل 409 فعاليات يقدمها 28 ضيفاً من 13 دولة عربية وأجنبية، ليقدموا مزيجاً متكاملاً من الورش في مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية، التي تثري معارف الأطفال وتخرج طاقاتهم الكامنة. وتتضمن قائمة الدول المشاركة ضمن فعاليات الطفل، دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ولبنان، واليونان، والأردن، وسوريا، ومصر، وهولندا.كما يستضيف المعرض على صعيد الأعمال المسرحية أعمالاً مسرحية يقدمها 17 ضيفاً من 8 دول عربية وعالمية إلى جانب سلسلة فعاليات نوعية تقدم للمرة الأولى، أبرزها: عرض التصوير المفاهيمي، وفعاليات عالم الدمى، ومعرض الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تنظيم مختبر ميكاترونيكس.وينظم المعرض منصة رسوم القصص المصورة (كوميكس) التي تعقد طيلة أيام الحدث 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 4 دول، بالإضافة إلى عرض 11 فلماً من أشهر الأفلام السينمائية.كما ينظم المعرض حفلات توقيع كتب لأكثر من 250 كتاباً في الشعر والرواية والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة والدراسات النقدية والأكاديمية وتطوير الذات والمسرح وكتاب الطفل.// يتبع //11:33ت م0041

وخصصت محطة التواصل الاجتماعي هذا العام 20 ورشة عمل يشارك فيها 12 ضيفاً، كما يشارك 6 من نخبة مشاهير الإعلام الجديد في فعاليات تطرح العديد من القضايا الثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، ويكشفون جوانب من علاقاتهم مع متابعيهم ومعجبيهم عبر هذه المواقع، وآلية الاستفادة من تلك المواقع في الترويج للقراءة والثقافة والحوار.ويستضيف المعرض 16 طاهياً من 9 دول عربية وأجنبية، يستعرضون خلال 48 فعالية طهي متنوعة ثقافات الطبخ حول العالم، ويعرفوا الزوّار على مهاراتهم الإبداعية وخبراتهم في فنون الطهي.وينظم المعرض هذا العام "منصة التنوع"، وهي عبارة عن مساحة فاعلة تناقش حزمة من الموضوعات المتداولة حالياً في المجتمع، وترصد مدى تنوعها واختلافاتها من ثقافة لأخرى، إلى جانب البحث في الآثار الناجمة عن وجودها على المجتمع المحلي. كما يستضيف المعرض منصة "التفكير الإبداعي"، الهادفة إلى التعريف بالتفكير الإبداعي وعلاقة أفراد المجتمع كافة به، وكيف يمكن للفرد أن يصنع أفكاره المبدعة، ويحول الأفكار العادية إلى إبداعية، حيث يتضمن البرنامج جانبين نظري وتطبيقي.كما يستضيف المعرض الدورة السادسة من مؤتمر المكتبات السنوي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية يومي 6 و 7 نوفمبر، حيث سيعقد خلال المؤتمر سلسلة فعاليات يشارك بها 400 متخصص من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى.// انتهى //11:33ت م0042