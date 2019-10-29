تونس 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن حالة الشلل التام التي شهدتها العاصمة تونس ومدن مجاورة أمس نتيجة نزول كميات قياسية من الأمطار مما تسبب في قطع الطرقات وتوقف حركة الجولان في العاصمة، إضافة إلى توقف عدد من المرافق العمومية عن تأدية خدماتها.وتناولت في الشأن السياسي، تواصل حالة الضبابية حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة في ظل تمسك الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة بمواقفها.وأوردت صحف الثلاثاء إعلان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب زيارة خاطفة لليبيا، سعيه إلى عقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي.وأشارت إلى دخول القضاة في الجزائر في إضراب غير محدود عن العمل للمطالبة "باستقلالية القضاء".وكتبت في الشأن العربي، عن مواصلة المتظاهرين في لبنان قطع الطرق الرئيسة لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجًا على الوضع المعيشي مطالبين برحيل الطبقة السياسية ، وخروج مظاهرات شعبية أمس في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب للأسبوع الثاني على التوالي وسط انتشار غير مسبوق للقوات الأمنية.وواصلت صحف تونس الحديث عن العملية العسكرية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ابو بكر البغدادي، ناقلة المزيد من التفاصيل عن العملية.// انتهى //11:40ت م0044