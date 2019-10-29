لندن 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسقتل جنود من قوات النظام السوري، فيما أصيب أكثر من 14 آخرين بجراح متفاوتة خلال اشتباكات عنيفة بمنطقة أبو رأسين الواقعة بين تل تمر ورأس العين بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر.وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم أن أربعة مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا في ذاتِ الاشتباكات ذاتها وأصيب طفل من قرية تل محمد التابعة لمنطقة أبو رأسين جراء الاستهدافات من قبل تلك الفصائل وجرى إسعافه بمشفى تل تمر.// انتهى //11:43ت م0045