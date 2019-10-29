ينبع 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساختتم تعليم ينبع اليوم الملتقى الحواري الأول للطالبات، الهادف إلى تعزيز مهارة الحوار داخل المحيط المدرسي وخارجه.وأوضحت مديرة مكتب جنوب بتعليم ينبع وفية عثمان الصبحي، أن محاور الملتقى ناقشت أهمية نشر ثقافة الحوار في المدرسة، وأهم الصعوبات التي تواجه الطالبة في المدرسة وخارجها، وكيفية مواجهة المشكلات التي تقابل الطالبة وإيجاد الحلول المناسبة لها.// انتهى //11:44ت م0046