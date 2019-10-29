بيساو 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأصدر رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز اليوم، مرسومًا رئاسيًا بإقالة حكومة بلاده من منصبها، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل.وأكد رئيس غينيا بيساو أن بلاده تشهد أزمة سياسية خطيرة تعوق الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة، ولذلك قرر عزل الحكومة من منصبها.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية هذا العام في 24 نوفمبر المقبل، وتعقد الجولة الثانية في 29 ديسمبر المقبل إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.// انتهى //11:48ت م0048