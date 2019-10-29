تونس 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأوضح البنك المركزي التونسي أن النمو الاقتصادي التونسي مازال ضعيفَا ولن يتعدى 1.4 % طوال العام الحالي 2019 .وعزا البنك المركزي التونسي عقب اجتماع مجلس إدارته ضعف الأداء التنموي التونسي إلى محدودية أداء القطاعات الموجهة للتصدير وما وصفه بالقطاعات الاستخراجية.وتحدث في بيان له عن استقرار نسبة التضخم السنوي في حدود 6.7 % فيما بلغت الموجودات من العملة الصعبة ما قيمته 18.506 مليون دينار تونسي ( نحو 6.4 مليون دولار ) أو ما يقابل 104 أيام توريد.// انتهى //11:50ت م0049