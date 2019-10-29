الجزائر 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استمرار القبضة الحديدية بين وزارة العدل الجزائرية ونقابة القضاة الذين يواصلون إضرابهم غير المحدود إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبهم المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها إلغاء حركة التحويلات الأخيرة.وأشارت إلى إعلان السُلطة الوطنية للانتخابات عن أنها ستكشف للرأي العام قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل.وواكبت احتجاجات لبنان السلمية والمطالبة بالتحول الديمقراطي ورحيل رموز الطبقة السياسية الحالية، لافتةً النظر إلى استمرار غلق الطرقات في مناطق متفرقة من البلاد إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين.وفي متفرقات أخرى، تطرقت صحف الجزائر إلى إرجاء تنفيذ اتفاق "بريكست" مع بريطانيا، مشيرةً إلى أن السبب الرئيس هو استمرار رفض البرلمان البريطاني مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مسبقة في ديسمبر القادم.// انتهى //11:52ت م0050