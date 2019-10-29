بغداد 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بحزمة القرارات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في جلسة خاصة عقدها أمس بحضور 222 نائبًا التي تزامنت مع موجة التظاهرات المطلبية التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ الأول من الشهر الحالي.وأبرزت الصحف بشكل خاص قرار مجلس النواب بإلغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين، وحل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.ونوهت الصحف بالدعوات والمناشدات التي أطلقتها منظمات عراقية ودولية لحماية المتظاهرين السلميين وتلبية مطالبهم من دون إبطاء أوتسويف, ولفتت الأنظار في هذا المجال إلى مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها الدستور فضلًا عن تأمين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.وتناولت صحف العراق باهتمام دعوة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه إلى قبة البرلمان قريبًا لتبيان الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين.وتطرقت إلى تلقي رئاسة مجلس النواب طلبات من العديد من النواب لاستجواب عدد من الوزراء الشهرالمقبل.// انتهى //11:54ت م0051