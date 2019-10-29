الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستفقد معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مركز الاتصال بالصندوق العقارية بالرياض، اطلع خلالها على آلية عمل المركز وما يقدمه من خدمات للمستفيدين، بحضور المشرف العام على الصندوق الأستاذ منصور بن ماضي.واستمع معاليه في مستهل الزيارة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز لمستفيدي برنامج "سكني" من المسجلين على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وأبرز معايير الجودة والمتابعة التي يطبقها في تقديم خدماته للمستفيدين، كما اطلع على الإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه في شهر مارس 2018م، وحتى نهاية أكتوبر الحالي وتمثلت في المساهمة في إنجاز 63 % من إجمالي عقود التمويل العقاري لمختلف المنتجات السكنية، بالإضافة إلى تحقيق نسبة رضا المستفيدين 85 % عن الخدمات التي يقدمها المركز.وساهمت برامج ومبادرات برنامج "سكني" في تكاملية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى اكتمال الحلول التمويلية مع 16 جهة تمويلية، وتنوع البرامج والمبادرات، بجانب التوصيات التي يصدرها برنامج "المستشار العقاري" حيث تم هذا العام وعن طريق المركز توقيع 78 % من عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير وحتى شهر أكتوبر 2019م.ومركز الاتصال يعتبر محطة خدمة بمعايير عالمية ومنصة لإطلاق الحملات التسويقية والتوعوية، لمختلف المنتجات السكنية المتمثلة في الوحدات السكنية الجاهزة من مشاريع وزارة الإسكان والقطاع الخاص، البيع على الخارطة، البناء الذاتي، والتمويل العقاري القائم.وبهدف تبسيط الإجراءات التمويلية والسكنية يأتي مركز الاتصال كحلقة وصل توعوية وترويجية لتعريف مستفيدي برنامج "سكني" من الوزارة والصندوق العقاري بأهليتهم في الحصول على السكن، إضافة إلى إيجاد الحلول للمشكلات والشكاوى المقدمة من المستفيدين، حيث نفذ المركز أكثر من 2.4مليونان وأربع مئة ألف مكالمة صادرة وواردة من شهر مارس 2018م وحتى نهاية أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 777 حملة تسويقية لمنتجات "سكني" استهدفت نحو مليون مستفيد.ويطبق المركز أحدث الوسائل التقنية الحديثة وأفضل المعايير العالمية في الجودة والمتابعة، حيث لم تتجاوز نسبة المكالمات المفقودة 1 بالمائة، كما يعمل فريق الجودة على الاستماع لعدد من للمكالمات المستلمة بهدف تقييم آلية التعامل مع المستفيدين وتحديد متطلبات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يساهم في ارتفاع نسبة رضا المستفيدين.وفي ختام الجولة كرم وزير الإسكان عدد من موظفي وموظفات المركز، مثمنًا جهود كافة العاملين في تقديم أفضل الحلول في خدمة العملاء والتي حظيت بأعلى درجات الرضا من المستفيدين، كما نوه بالإنجازات التي تحققت حتى الآن على مستوى برنامج سكني والتي تعزز الخطط والأهداف لبرنامج الإسكان 2020 برفع نسبة التملك إلى 60 %.وكان مركز الاتصال قد أنشئ في شهر مارس 2018م ويعمل به حاليًا 150 موظفًا وموظفة، ويقدم المركز خدماته الشاملة للمستفيدين عبر الرقم الموحد (199088)، على مدى اثني عشر ساعة متواصلة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً مطبقًا أفضل المعايير الدولية في خدمة المستفيدين، وكان الصندوق قد حصل مؤخرًا على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتيه وذلك من منظمة (Contact Center World) العالمية .// انتهى //12:00ت م0052