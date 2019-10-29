إضافة أولى وأخيرةورحب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة ، مبينًا أن المبادرة بدأت بفكرة بسيطة لجمع القادة المتنوعين معًا للتعاون فيما بينهم لتنويع الفرص وتدفقها ، وإيجاد تعاون بين الحكومات والشركات لمصلحة المجتمع .وأكد معاليه أن المبادرة تعد من أكبر ثلاثة تجمعات عالمية ، مشيرًا إلى أنه في عام 2017م كان المشاركون بشكل أساسي من الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تحظى النسخة الحالية بمشاركة أكبر ، فهناك تنوع من اليابان وروسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط ؛ إذ يشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار من أكثر من 30 بلداً وأكثر من 6000 مشارك .وبين الرميان ، أن عدد المشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام بلغ ضعف النسخة الأولى للمبادرة ، مفيدًا أن المبادرة هذا العام تعمل على ربط رأس المال بالأفكار ، وتأسيس علاقات في كيفية إدارة هذا العمل ، لافتاً النظر إلى أن المبادرة كانت مؤتمراً سنوياً والآن أصبحت مؤسسة ( مبادرة مستقبل الاستثمار ) ، وستكون مكاناً للتعاون المستمر ، ومركزاً للفكر العالمي ، بما يتوافق مع تصورات رؤية المملكة " 2030 " .وأشار معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى أن المبادرة هذا العام سيشارك فيها أفضل العقول من العالم وأفضل رواد الأعمال وأفضل المستثمرين ، ليتعرفوا على ما يخبيه المستقبل ، مبيناً أن الركيزة الأولى لهذا المؤتمر هي المستقبل المستدام ، بينما الركيزة الثانية هي التقنية التي تساعد الجميع ، فيما تتمثل الركيزة الثالثة في تطوير المجتمعات.// انتهى //12:00ت م0053