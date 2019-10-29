الدمام 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستعرَّف زوار ملتقى “لقاءات الدمام” من الطلاب والطالبات على أبرز مهن المستقبل والفرص الواعدة في قطاع الأعمال، حيث خصص الملتقى جناحًا يمر من خلاله الزائر على شاشات إلكترونية، تستخدمها فيها تقنيات ذكية، تشرح له أبرز تخصصات وظائف المستقبل، والفرص الوظيفية الواعدة في قطاعات الأعمال، وإرشادات حول الالتحاق بهذه التخصصات، بهدف مساعدتهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية.ويأخذ الجناح الزوار في رحلة للتعرف على تخصصات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء وتحليل أمن المعلومات والبيانات والامن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارةالرقمية.وشهد الجناح إقبالًا من الطلاب والطالبات، للتعرف على تلك المهن، حيث يأتي الجناح ضمن المسار المخصص للطلاب والطالبات في الملتقى، ويقدم المسار عدد من الخدمات من بينها، الإرشاد المهني للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، لتوجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، كما يتم إجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.// انتهى //12:08ت م0054