نجران 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم ،الدورة التأهيلية للمعلمين والمرشدين في مدارس تطوير لتنفيذ الخطة العلاجية ضمن مبادرة "مهارتي إبداعي" وذلك بمقر الإدارة.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن الدورة تناولت عدداً من المحاور منها التعريف بمفهوم البرنامج العلاجي، ومتابعة آلية تنفيذ الخطة التي ستقوم بها مدارس تطوير، إلى جانب تحديد الخطة العلاجية التي سيقوم عليها المشروع وتدريب المعلمين لتنفيذها في المدارس .يُذكر أن المبادرة تستهدف مرشدي ومعلمي مدارس تطوير ، لتمكينهم من تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية مهارات المتعلمين، ورفع المستوى التحصيلي والحياتي لطلاب مدارس تطوير.// انتهى //12:08ت م0055