الرباط 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بتفاصيل العملية الأمنية التي أنجزها المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي تمكن من خلالها من إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف مواقع حساسة ومصالح حيوية بالمغرب، بعد تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش.واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة لإندونيسيا، والمباحثات التي أجراها مع نظيرته الإندونيسية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتابعت ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعقبت إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية خاصة في إدلب بسوريا.وتناقلت تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في جنيف أمس أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل بارقة أمل للشعب السوري ويمكنه أن يمهد لتسوية سياسية للنزاع الذي تشهده البلاد منذ 8 سنوات.وتطرقت صحف المغرب إلى التوتر المستمر في العاصمة العراقية ومحافظات أخرى مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل الرموز السياسية.وتابعت الوضع في لبنان مع تواصل الاحتجاجات واستمرار إغلاق المصارف والطرق بالحواجز في المحاور الرئيسة مع دعوات لإضراب عام في البلاد.وسلطت الصحف الضوء على اتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر في قرار اتخذ قبل أيام قليلة من الموعد المقرر للانفصال.// انتهى //12:19ت م0056