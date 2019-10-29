الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقرها بمدينة الرياض خلال الفترة 30-31 أكتوبر 2019م ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف.وستناقش الورشة خلال جلساتها دور المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في المجتمع والمعوقات التي تواجهها، إضافةً إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين هذه المراكز والهيئات.ويشارك في ورشة العمل عدد من المراكز والهيئات والجهات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، من دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي أكدت على نبذ التطرف ومكافحته، والتعاون مع كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا المجال، موضحاً أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ خطط العمل المشترك مع شركائه الاستراتيجيين في كافة المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف العنيف.// انتهى //12:20ت م0057