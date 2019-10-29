مكة المكرمة 1 ربيع الاول 1441هت الموافق 29 اكتوبر 2019م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حملة "معرض عمارة الحرمين الشريفين يتشرف بزيارتكم"، التي تقام بمعرض الحرمين الشريفين بمكة المكرمة .ويتعرف زائرو المعرض على الأقسام المختلفة والمقتنيات الأصيلة التي يحتويها، إضافة إلى مشاهدة الفيديوهات التعريفية عبر الشاشات المنتشرة.وأوضح مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين أيمن الشريف أن المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من قاصدي المسجد الحرام الذين اُستُقبِلوا بالطيب والبخور، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.يذكر أن حملة (معرض الحرمين يتشرف بزيارتكم) هي إحدى الحملات التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في معرض عمارة الحرمين للاحتفاء بقدوم ضيوف الرحمن.// انتهى //13:44ت م0090