سكاكا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس.وفي بداية الاجتماع استعرض سموه ما أُنجِز خلال المدة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، والاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .وأوضح المدير العام لفرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري عقب الاجتماع أن سمو أمير منطقة الجوف ناقش جدول الأعمال، وكان من أبرزها "حالة مهام اللجنة التنفيذية ، وتوفير مزيد من الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان ، وإيجاد طرق للتمويل غير الحكومي ، وتفعيل العمل التطوعي ، وتأسيس مزيد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات إسكانية للمستفيدين, إضافة إلى زيادة تخصيص الأراضي للمشروعات السكنية ".وأكد الأمير فيصل بن نواف على سرعة إنجاز المهام مع مراعاة تحقيق معايير الجودة ومواصلة الجهود مع استكمال طلبات أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان، لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، ضمن مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وأعضاء اللجنة.// انتهى //13:55ت م0095