حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستركز فعاليات " طالب المستقبل " بتعليم حائل ، على التوعية بعملية التحول الرقمي في التعليم من خلال بوابة المستقبل وتستهدف منسوبي المدارس وأولياء الأمور.وتتضمن الفعالية التي بدأت أول أمس وتستمر أسبوعاً مسابقات وعروضا مرئية تبين أهمية التحول الرقمي في التعليم ،فيما تُنفذ في المدارس المفعلة لمشروع بوابة المستقبل البرامج والأنشطة من خلال الإذاعة الصباحية وحصص النشاط، إلى جانب المنافسات الرياضية .// انتهى //14:09ت م0098