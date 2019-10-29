أبها 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الإثنين المقبل معرض "سكني إكسبو عسير" الذي تنظمه وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقارية، بفندق قصر أبها.ويقام على هامش المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ورشة عمل لبحث الحلول التمويلية لبرنامج "سكني" في المنطقة، إلى جانب عدد من ورش العمل لبحث الحلول التمويلية والسكنية لأهالي منطقة عسير، حيث يشارك فيه أكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري، إضافة إلى مشاركة عدد من شركات التطوير العقاري، ويأتي تنظيم "سكني إكسبو" في عسير للمرة الثانية بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ومعالي وزير الإسكان ومدير عام صندوق التنمية العقاري،لطرح المزيد من الحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة بالمنطقة.وأطلق "سكني" خلال الفترة الماضية مبادرة قرض تجديد المسكن التي تمكن المستفيدين الأقل من 49 عاماً الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى تمديد مبادرة دعم المدنيين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً فأكثر حتى نهاية شهر مارس 2020م، إضافة إلى المُمَكّنات الأخرى التي تساهم في حصول المستفيد على القرض العقاري المدعوم، كما يهدف إلى تيسير وتسهيل رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ورفع وعي المواطنين بالخيارات التمويلية والسكنية وذلك من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية تحت سقف واحد، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان2020 المتضمن رفع نسبة التملك 60% في 2020م.ويمكّن "سكني إكسبو عسير" المستفيدين بالمنطقة من الالتقاء بالمستشار العقاري، وهي خدمة تُقدم للمستفيد بهدف إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من وزارة الإسكان والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد، وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل التوجّه إليها، وهو ما يسهل على المستفيد اتخاذ القرار المناسب لتملك المسكن الأول، إضافة إلى تعريف المستفيدين على الإجراءات الإلكترونية التي تسهل العملية التمويلية أو السكنية أو حجز الأراضي والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تبسّط إجراءات الحصول على المسكن.ويقدّم "سكني" خدمة فرصة الالتقاء بالمطورين العقاريين، والاطلاع على تفاصيل ونماذج وتصاميم مشاريع الوحدات السكنية لمشاريع سكني بالمنطقة، كما تمكن المستفيدين من الاطلاع على الحلول التمويلية المناسبة التي يقدمها صندوق التنمية العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف شرائح المستفيدين.// انتهى //14:15ت م0099