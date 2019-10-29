عام / تعليم أحد رفيدة ينظم اللقاء الإثرائي لوكلاء المدارس
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
أبهـا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واس
نظمت شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بأحد رفيدة اللقاء الإثرائي الميداني لوكلاء المدارس بمتوسطة حسن آل الشيخ، وذلك بحضور رئيس شعبة الإدارة المدرسية بالمكتب عبدالله القحطاني .
وتضمن اللقاء استعراض الدليل التنظيمي والإجرائي وتبادل الخبرات ونواتج التعلم ودور القيادة المدرسية في تحقيقها، إضافة إلى مهام وكيل المدرسة الفنية والإدارية، والتجارب التربوية.
// انتهى //
14:16ت م
0100