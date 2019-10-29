أبهـا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بأحد رفيدة اللقاء الإثرائي الميداني لوكلاء المدارس بمتوسطة حسن آل الشيخ، وذلك بحضور رئيس شعبة الإدارة المدرسية بالمكتب عبدالله القحطاني .وتضمن اللقاء استعراض الدليل التنظيمي والإجرائي وتبادل الخبرات ونواتج التعلم ودور القيادة المدرسية في تحقيقها، إضافة إلى مهام وكيل المدرسة الفنية والإدارية، والتجارب التربوية.// انتهى //14:16ت م0100