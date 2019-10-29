أبهـا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة النماص اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام, بمشاركة العديد من مديري الإدارات الحكومية وقادة المدارس وعدد من الطلاب, وذلك في قاعة ظافر بن حبيب الثقافية بالإدارة.ويأتي اللقاء تزامناً مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, والتي حددت 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية محددة، حيث استعرض اللقاء مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء وكذلك المخالفات والغرامات الخاصة بكل مخالفة, كما تم نقل الفعالية عبر البث المباشر من خلال حساب تعليم النماص في تويتر لجميع المدارس " بنين – بنات ".// انتهى //14:17ت م0101