أبهـا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد اليوم , ملتقى التدريب الصيفي الدولي للطلاب والطالبات، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , وعدداً من وكلاء الجامعة، ومشرفي وممثلي وطلاب وطالبات الكليات المشاركة في التدريب الدولي للصيف الماضي، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بأبها.وأكد مدير الجامعة خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على أهمية تنوع التجارب العلمية والبحثية والمهنية والخبرات لطلاب وطالبات الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة في هذا الصدد عملت على تدريب طلابها في الفصل الصيفي في عدد من الجامعات والأكاديميات والمؤسسات العلمية والمهنية العالمية, منوهاً على ضرورة تقويم التجربة والعمل على دراسة واقعها في ضوء النسخ الماضية وما حققته من مخرجات متميزة، وتقديم الأطر والمقترحات والأفكار الكفيلة بتطوير آلية الاستفادة منها.ويهدف الملتقى إلى عرض تجارب التدريب الصيفي الناجحة وتبادل الخبرات بين الكليات ونشر الوعي بين الطلاب والطالبات وتحفيزهم للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي الدولي, حيث بلغ عدد المتدربين 163 طالبًا وطالبة من 9 كليات مختلفة شملت علوم الحاسب الآلي، والهندسة، والعلوم الإنسانية ممثلة بقسم الإعلام والاتصال، وطب الأسنان، والعلوم الطبية التطبيقية بأبها وخميس مشيط، والطب، والصيدلة، واللغات والترجمة، والعلوم، وذلك في جامعات وأكاديميات ومعاهد عالمية مرموقة، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، والإمارات العربية المتحدة.بدوره أشار رئيس اللجنة العلمية للتدريب الصيفي الدولي عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي، إلى أهمية التدريب وما ينتج عنه من تعاون دولي مهم، ومخرجات تصب أهميتها في اكتساب وتبادل الخبرات مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية العريقة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التدريب يمكّن طلاب وطالبات الجامعة من تفعيل دورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من أجل مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.واستعرض الملتقى نبذة مختصرة عن تجارب الكليات بمختلف تخصصاتها في برنامج التدريب الصيفي، والجهات التي قامت بزيارتها وأبرز المخرجات والأهداف التي حققها الطلاب والطالبات خلال التدريب،واختتم الملتقى أعماله بعقد ورشة لتطوير مشروع التدريب الصيفي لطلاب وطالبات الجامعة أدارها عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي، بمشاركة عمداء الكليات، والمشرفين والمشرفات على التدريب الصيفي الدولي والطلاب والطالبات، وتكريم المشاركين والمشرفين على التدريب الصيفي الدولي.// انتهى //14:19ت م0102