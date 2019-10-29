الخبر 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسافتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الشرقية‬ الدكتور سامي العتيبي،اليوم فعاليات ملتقى التميز بالخبر الذي ينظمه مكتب التعليم بالخبر تحت شعار "معاً نحو التميز‬ ، بمقر غرفة الشرقية بالدمام ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني ومشاركة أكثر من 160 مشارك ومشاركة .وألقى الدكتور سامي العتيبي، كلمة خلال افتتاح الملتقى أكد فيها أن التميز من أهم مقومات التنمية والتطوير للمنظمات، إذ أن للتميز دور هام في بقاء المنظمة وتطورها ، حيث يساعد هذا الجانب الهام المنظمات على التكيف مع التغييرات المتعددة وبالتالي مواجهة التحديات والصعوبات ، مبيناً أن حرص الإدارة على التواجد في هذا الملتقى هو أحد الخطوات الهامة لدعم وتشجيع الجميع للسير على هذا الطريق .وشكر العتيبي المشاركين بأوراق العمل المقدمة للملتقى على إثرائهم الحضور بخبراتهم وجهودهم ولمكتب التعليم بالخبر ممثلا في مدير المكتب ولفريق العمل المنظم لهذا الملتقى بكل تفاصيله والتي يقوم عليها نخبة من الزملاء والزميلات المساعد الإداري بالمكتب .وتم خلال جلستي عمل اليوم الذي شارك فيه نخبة من مشرفي ومشرفات و قيادات مدرسية ومعلمين ومعلمات وكوادر إدارية طرح 6 أوراق عمل .// انتهى //14:21ت م0103