الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم ، وزير المواطنة بجمهورية البرازيل الاتحادية أوسمار تيرا والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين وتطويرها، والعمل على تنفيذ عدد من البرامج الرياضية المشتركة، وبحث إمكانية تبادل الزيارات بين الوفود الرياضية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //14:24ت م0104