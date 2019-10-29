الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمعهما أمس في صالة نادي سلوى الرياضي ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة المقامة حالياً في دولة الكويت.وتتواصل منافسات كرة قدم الصالات غداً حيث سيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي ضمن الجولة الثالثة في ختام منافسات اللعبة بالدورة التي يشارك بها بثمان منتخبات, كما يخوض منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة نهائيات منافسات رمي الرمح والجلة والقرص.// انتهى //15:39ت م0172